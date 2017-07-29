دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات التنمية العالمية

دبي (الاتحاد)

تبوأت دبي موقع الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات التنمية العالمية التي تضم جودة المعيشة والابتكار، وقوة مراكز المال، وحجم التجارة ومعدل إنفاق السائح، وارتفاع الأبنية الشاهقة وسرعة التنمية العقارية، حسب رصد أجرته «الاتحاد».

وأظهرت مجموعة من المؤشرات التي أصدرتها جهات بحثية عالمية مرموقة على مدار العام نجاح دبي بتحقيق تقدم سريع في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة نتيجة تشبثها بالابتكار والإبداع للوصول للعالمية.

ووفق مؤشر «Mercer» الذي ضم 231 مدينة حول العالم احتلت دبي المركز الأول بين الدول العربية في جودة المعيشة حسب المؤشر الذي يعتمد على مجموعة من المعايير لقياس جودة المعيشة من بينها البيئة السياسية والاجتماعية و البيئة الاقتصادية وجودة الصحة والتعليم وغيرها من المعايير.

وحسب مؤسسة معهد التنمية الصيني في مدينة شن تشن للعام 2017، حلت دبي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر مراكز المال الدولية، وذلك بعدما جاءت في الترتيب الـ25 و الـ28 عالمياً. وحصلت دبي على تقييم بلغ 696 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في فئة التوسع والعمق بين مراكز المال العالمية، والمركز العاشر عالمياً في فئة البنية التحتية، إحدى معايير التقييم على المؤشر، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بمؤشر العام السابق، وتصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط على مستوى الابتكار بعد أن تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر الإمارة للابتكار، لتحتل المرتبة الـ15 عالماً في مؤشر الابتكار من بين أهم 28 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار لتتفوق بذلك على مدن عريقة مثل مدريد، وميلانو، وشنغهاي، وموسكو، وفقاً لنتائج المؤشر التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، على هامش فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، وفق «بي دبليو سي».