«ياس».. تتحدى حرارة الصيف وتسجل زيادة في الزوار

رشا طبيلة (أبوظبي)

رغم حرارة الصيف، إلا أن جزيرة ياس ومع عروضها الجاذبة ومرافقها المتنوعة من خلال حملة «حلاتها ياس»، استطاعت استقطاب الزوار والسياح في هذا الموسم وتسجيل زيادة في عددهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب جيراردو يانيس، المدير التنفيذي، إدارة وجهة جزيرة ياس.

وقال يانيس، لـ «الاتحاد»، إن العروض الصيفية التي تم إطلاقها في الصيف ضمن حملة «حلاتها ياس»، والتي تتضمن سحوبات وجوائز استقطبت أكثر من 30 ألف مشترك حتى الآن، حيث سيحظى زوار الجزيرة هذا الصيف بفرص فريدة للفوز بعدة جوائز، من خلال إنفاق الزوار في أي من معالم الجزيرة ووجهاتها. وأشار إلى العروض تستمر حتى نهاية عيد الأضحى، مشيراً إلى أن أكثر الأسواق التي زارت الجزيرة لغاية اليوم السوق المحلي بشكل أساسي، إضافة إلى طلب كبير من السوق الخليجية بشكل عام، لا سيما من السعودية وعُمان. وقال يانيس «تشهد جزيرة ياس طلباً من أسواق عالمية أخرى واعدة مثل السوقين الأميركية والصينية، إضافة إلى طلب من الأسواق التقليدية الهامة وهي البريطانية والهندية.

وأوضح أن المؤشرات الأولية لعدد الزوار للصيف في الجزيرة تنبئ بتحقيق نمو ملحوظ في عدد الزوار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبشكل عام، توقع يانيس أن تحقق الجزيرة العام الجاري أداء متميزاً في أعداد الزوار، لا سيما مع الفعاليات المميزة والمتنوعة التي ستستضيفها الجزيرة للفترة المقبلة حتى نهاية العام والمتوقع أن تستقطب عدداً كبيراً من الزوار. وتنظم جزيرة ياس أضخم برنامج فعاليات في تاريخها، وسط توقعات باستقبال 30 مليون زائر العام الجاري بنمو 10%، مقارنة بـ 27 مليون زائر خلال العام الماضي، حيث أعلنت الجزيرة في مايو الماضي عن برنامجها الحافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها حتى نهاية العام الجاري، بدعم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بحسب شركة ميرال. ويشمل البرنامج الفعاليات للعام الحالي مجموعة من الفعاليات العالمية المميزة.

ولفت يانيس، إلى أن جميع الوجهات في الجزيرة أطلقت عروضاً خاصة بها لجذب الزوار بالصيف، حيث لاقت إقبالًا كبيراً، فعلى سبيل المثال قامت المرافق الترفيهية بإطلاق عروض خاصة للعائلات، والفنادق أطلقت عروض الإقامة مع تذاكر مجانية للأطفال لدخول إحدى المرافق الترفيهية. وتضم جزيرة ياس أكثر من 2000 غرفة فندقية ويتراوح تصنيف الفنادق السبعة في الجزيرة بين ثلاث إلى خمس نجوم.