الحمية منخفضة الدهون قد تقي من سرطان الثدي

(رويترز)

تشير دراسة أميركية إلى أن المصابات بسرطان الثدي قد تكون لديهن فرصة أفضل للشفاء إذا اتبعن حمية غذائية منخفضة الدهون وغنية بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 19541 مشاركة في مبادرة صحة المرأة تم اختيارهن عشوائياً للمشاركة في تجربة غذائية تركز على الحد من تناول الدهون إلى 20 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية. كما فحص الباحثون في المقابل بيانات مجموعة ضابطة مؤلفة من 29294 امرأة في دراسة لم تتضمن تغييرا في حمية السيدات.

وبمرور الوقت تابع الباحثون نصف النساء لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ونصف السنة وخلال تلك الفترة تم تشخيص إصابة 1764 منهن بسرطان الثدي.

وبعد عقد من التشخيص ظلت 82 بالمئة من مريضات سرطان الثدي ممن اتبعن الحمية منخفضة الدهون على قيد الحياة مقارنة بنسبة 78 بالمئة من المجموعة الضابطة.

وبالنسبة للسيدات اللاتي اتبعن الحمية منخفضة الدهون وأصبن بسرطان الثدي مثل ذلك انخفاضاً في احتمالات الوفاة بنسبة 22 بالمئة خلال فترة الدراسة حتى رغم أنهن لم ينجحن في تخفيف استهلاك الدهون بالقدر الذي أوصت به الدراسة.