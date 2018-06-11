"هاري بوتر" تفوز بست جوائز بينها أفضل مسرحية

رويترز

فازت مسرحية (هاري بوتر والطفل الملعون) بجائزة أفضل مسرحية من جوائز توني المسرحية في حين حصلت جليندا جاكسون وأندرو جارفيلد على جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل على التوالي.



أما مغني الروك بروس سبرينجستين، فحصل على جائزة خاصة في حفل توزيع الجوائز المسرحية.



وفازت مسرحية (هاري بوتر والطفل الملعون) بخمس جوائز أخرى من بينها جائزة أفضل مخرج. وتدور أحداث المسرحية بعد 19 عاما من روايات هاري بوتر للكاتبة جيه. كيه. رولينج التي حققت أعلى مبيعات.



وفاز جارفيلد بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية (إنجلز إن أميركا) وهي مسرحية عن مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) خلال سنوات حكم الرئيس الراحل رونالد ريجان.

وفازت مسرحية (إنجلز إن أميركا) بجائزة أفضل مسرحية يُعاد تقديمها.

