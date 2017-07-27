مخاوف أوروبية من تأخر المفاوضات التجارية مع لندن

بروكسل (أ ف ب)

أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس أن كبير المفاوضين الأوروبيين حول ملف بريكست نبه إلى أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات التجارية مع بريطانيا قد تتأخر بسبب موقف لندن الملتبس حول كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان ميشال بارنييه يعتزم البدء بالمفاوضات الأولية حول اتفاقات تجارية مقبلة في أكتوبر ولكن شرط إحراز «تقدم كاف» بحلول هذا الموعد على صعيد تفاصيل خروج لندن من الاتحاد، الأمر الذي بدأ في يونيو. ولكن يبدو أن هذا الشرط صعب التحقيق بسبب التقدم الخجول في ملف الالتزامات المالية التي على لندن الإيفاء بها حيال الاتحاد الأوروبي ويقدرها الأوروبيون في شكل غير رسمي بما بين ستين ومئة مليار يورو.

وقال مصدر أوروبي لم يشأ كشف هويته إن «بارنييه وممثليه أعربوا عن شكوك إزاء إمكان بلوغ الهدف غير الرسمي المتمثل في شهر أكتوبر بالنظر إلى موقف المملكة المتحدة من كلفة» الخروج.

وأضاف «إذا لم يتم التزام موعد أكتوبر، يمكن أن يكون الموعد غير الرسمي المقبل في ديسمبر، اي تزامنا مع القمة الاوروبية المقبلة.