بوتين يندد بتصاعد «هستيريا معاداة روسيا» في واشنطن

سافونلينا، فنلندا (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن موسكو سترد على «وقاحة» واشنطن بعدما أقر الكونجرس قانوناً يشدد العقوبات الاقتصادية على موسكو، مضيفاً أن مستوى الرد سيتقرر لاحقاً. وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو «نتصرف بشكل متحفظ جداً وفي غاية الصبر.. ولكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأنه من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا».

ويشير بذلك إلى العقوبات التي أقرها مجلس النواب الأميركي ضد روسيا قبل أيام.

ومع ذلك، لم يحدد طبيعة الرد الروسي قائلا ببساطة «عندما يكون هناك رد، سنرى»، ما يعني أن هذا يتوقف على ما ستقرره الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

كما انتقد الرئيس الروسي التحقيق المكثف في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية قائلا، إنه يشهد على «ازدياد الهستيريا المعادية للروس» في واشنطن.

وأضاف «من المؤسف أن يتم التضحية بالعلاقات الروسية الأميركية في سبيل حل قضايا سياسية داخلية»، مشيراً إلى «المعركة بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه السياسيين».

وختم بوتين أن الدولتين اللتين تعملان بشكل منسق «يمكن أن تحلا مشاكل صعبة جداً في شكل أكثر فعالية».

وقال مسؤول بارز بالبيت الأبيض أمس إن الرئيس ترامب قد يستخدم حق النقض لمنع تشريع قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، سعياً لاتفاق أكثر صرامة من ذلك المطروح أمام الكونجرس.

وقال أنتوني سكاراموتشي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض إن ترامب «قد يوقع على العقوبات كما هي تماماً بل وقد يعترض عليها ويتفاوض على اتفاق أكثر صرامة ضد الروس».