جهود خادم الحرمين تكلل بإعادة فتح الأقصى

عواصم (وكالات)

أعلن الديوان الملكي السعودي أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى خلال الأيام الماضية، الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم بخصوص أحداث المسجد الأقصى مؤخراً. كما أجرت حكومة المملكة اتصالات بالولايات المتحدة لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد بوجه المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الحكومية عن بيان للديوان أن المملكة أكدت على حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، بينما شدد خادم الحرمين الشريفين على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى وما حوله، واحترام قدسية المكان وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام. كما أكدت السعودية على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، بجهود خادم الحرمين الشريفين لإيجاد حل لقضية المسجد الأقصى، ما من شأنه الحفاظ على حقوق المسلمين في المدينة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.