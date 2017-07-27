100 ألف فلسطيني يصلون في المسجد الأقصى بعد رضوخ نتنياهو

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)
تدافع أكثر من 100 ألف فلسطيني للصلاة بالمسجد الأقصى ومحيطه بعد فتحه أمس، لأداء صلاة العصر، وذلك للمرة الأولى منذ أسبوعين، إثر تأكيد المرجعيات الدينية إزالة سلطات الاحتلال كل التجهيزات الأمنية المستحدثة في محيط الحرم الشريف، والتي تسببت بالاحتجاجات العارمة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الأمن الإسرائيلية التي اقتحمت ساحات الأقصى ومسجد قبة الصخرة، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 100 فلسطيني، ليتم إغلاق أبواب الأقصى، والسماح بالخروج فقط منه. وفي وقت مبكر أمس، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرجعيات الدينية بالقدس، للاجتماع معه من أجل دراسة الموقف بعد إزالة إسرائيل جميع التجهيزات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، وإقرار الخطوات المقبلة، مقرراً تشكيل لجنة لحصر ما تعرض له المسجد الأقصى خلال فترة إغلاقه على أيدي القوات الإسرائيلية.
وأتت عودة المصلين إلى إقامة الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، إثر صدور قرار بهذا الشأن من المرجعيات الدينية بعد استكمال عمليات إزالة الكاميرات والبوابات الإلكترونية التي نصبتها السلطات الإسرائيلية في بوابات الأقصى بعد الأحداث الدامية بالبلدة القديمة في 14 يوليو الحالي. أوضحت المرجعيات ممثلة برئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، أن الاحتلال قام بإزالة الجسور والممرات الحديدية الأرضية وقواعد الكاميرات التي ثبتت على أبواب الأقصى، وذلك بعد يومين من إزالة البوابات الإلكترونية، واصفة ذلك بالنصر العظيم المشرف لأبناء الشعب الفلسطيني.
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ووقعت المواجهات بالتزامن مع دخول المصلين للمسجد، حيث اقتحمت قوات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال، وقامت بإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السامة على المصلين لحظة دخولهم المسجد. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع نحو 56 إصابة خلال مواجهات في بابي حطة والأسباط، وتنوعت الإصابات ما بين اعتداء بالضرب أدت إلى كسور وإصابات مطاط وإصابات بغاز الفلفل وبقنابل الصوت، بينما أكدت مصادر أخرى سقوط نحو 100 جريح.
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في السياق، شيّع الآلاف من الفلسطينيين من مدينة أمّ الفحم والمنطقة، فجر أمس، جثامين الشهداء محمد أحمد محمد جبارين (29 عاماً)، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاماً) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاماً)، الذين قضوا بالاشتباك المسلّح بالمسجد الأقصى في 14 الجاري.
وردد المشاركون في موكب التشييع هتافات التحية للشهداء الثلاثة، وحمل المشيعون الشهداء الثلاثة على أكتافهم، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا المفرقعات في الهواء. وقد استلمت عائلات الشهداء الجثامين، من محطة شرطة عيرون، حيث اشترطت الشرطة، بتحديد عدد المشيّعين وأن يتم الدفن الساعة الثانية بعد منتصف الليل.