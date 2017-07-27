كاسيريس في صفوف «الإمبراطور» رسمياً في خانة «الآسيوي»

وليد فاروق (دبي)
وقع المحترف الأسترالي أنتوني كاسيريس، رسمياً عقد انضمامه إلى صفوف فريق نادي الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليكون هو المحترف الآسيوي في صفوف «الإمبراطور» والذي يستعد للعودة من جديد للمشاركه في منافسات دوري أبطال آسيا بعد 10 سنوات منذ آخر مشاركة له.
وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية النهائية عصر أمس، وأعقبها التوقيع على عقد انضمامه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك عقب انتهاء إعارته إلى نادي ملبورن الأسترالي والذي لعب له مدة 18 شهراً.
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وكانت تقارير صحفية أسترالية قالت إن اللاعب المعار من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ملبورن سافر بالفعل إلى دبي للتوقيع على عقد انضمامه إلى صفوف نادي الوصل، وإجراء الفحوصات الطبية بعد اكتمال المفاوضات بنجاح، واعتبرت صحيفة «ذا أستراليان» أن رحيل اللاعب يمثل خسارة كبيرة للدوري الأسترالي، وفقد موهبة كروية أثبتت نفسها خلال الفترة الماضية، ولكنها رغبة اللاعب.
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يذكر أن الوصل الذي يخوض معسكر إعداد خارجي حالياً في مدينة ميونيخ الألمانية، يضم 3 محترفين أجانب برازيليين وهم رونالدو مينديز وفابيو ليما وكايو كانيدو، وذلك بعد انتقال البرتغالي هيلدر باربوسا إلى نادي آكهيسار سبور التركي، وبانضمام كاسيريس يكتمل رباعي المحترفين الأجانب في صفوف «الإمبراطور» في الموسم الكروي الجديد.