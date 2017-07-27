«العميد» يهزم «إن كيه سيلي» وديا

دبي (الاتحاد)

فاز النصر على فريق «إن كيه سيلي» السلوفيني بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأول، في أولى وديات العميد في المعسكر الخارجي الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا، ويتواصل لاحقاً في المجر.

وسجل ثنائية التفوق النصراوية المحترفان البرازيلي فاندرلي والمغربي عبد العزيز برادة، وذلك في مباراة قام خلالها الإيطالي تشيزاري برانديللي بتجربة أكبر عدد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.

ويعتبر إن كيه سيلي أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وسبق له الفوز بلقب الكأس قبل موسمين، وحل وصيفاً قبل ثلاث سنوات، علماً أنه حل في المركز الخامس الموسم الماضي، ويعرف باسم فريق «بوبليكم» المؤسسة الراعية للفريق.

وتميزت المباراة بظهور النصر بالزي الجديد للموسم المقبل للمرة الأولى، إلى جانب تقديم فاندرلي أداءً لافتاً ونجاحه بهز الشباك بعد اجتيازه صعوبات الموسم الماضي، وسعيه لإثبات الذات في الموسم الجديد.

وسيواصل الفريق تدريباته في سلوفينيا، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية ثانية، قبل أن يتوجه للمجر، حيث يبدأ الجزء الثاني من المعسكر الخارجي الثلاثاء المقبل، ويخوض الفريق هناك 3 مباريات ودية قد يرتفع عددها إلى 4 مباريات، على أن يعود إلى دبي منتصف الشهر المقبل، حيث يواصل تحضيراته بخوض مباراتين محليتين قبل بداية الموسم المحلي.