«أبيض الناشئين» يواجه سلوفينيا ومقدونيا ودياً

معتصم عبدالله (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، برنامج مبارياته الودية خلال معسكر إعداده الحالي في كرواتيا بلقاء نادي العاصمة زغرب غداً، وذلك ضمن برنامج المعسكر الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد «أبيض الناشئين» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر المقبل، ووضعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الخامسة والتي ضمت إلى جانبه اليمن، قطر (المستضيف)، وبنجلاديش، وتم من خلال القرعة توزيع المنتخبات على خمس مجموعات تضم خمسة منتخبات في كل منها، وخمس مجموعات تضم أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وكشف بدر أحمد مدير المنتخب أن برنامج معسكر الإعداد الخارجي الأول لأبيض الناشئين تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي فيردو ميلين، يتضمن خمس مباريات ودية يستهلها بلقاء نادي العاصمة الكرواتية زغرب غداً، فيما ستكون المباراة الثانية أمام نادي فرزدين الخميس المقبل، ويشتمل برنامج المرحلة الثانية من الإعداد والمقررة في سلوفينيا بداية من 4 أغسطس المقبل، على خوض تجربتين دوليتين على التوالي أمام منتخب سلوفينيا يومي 8 و10 أغسطس، فيما ستكون التجربة الودية الخامسة والأخيرة أمام مقدونيا في 14 أغسطس المقبل.

وكان الأبيض الصغير دشن ثلاثة تجمعات داخلية، في مقر اتحاد الكرة في الخوانيج في دبي، الأول من 2 إلى 6 يوليو، والثاني من 9 إلى 13 في الشهر نفسه، والثالث من 16 إلى 20 من الشهر ذاته، وتحت قيادة فيردو ميلين المدرب الكرواتي الجديد، الذي تولى مهام تدريب منتخبنا الوطني في الأول من الشهر الجاري، ويعاونه عبدالرحمن الحداد المدرب الوطني المساعد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكره الخارجي 26 لاعباً، وهم: محمد أحمد عاشوري، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، حارب عبد الله المشرخ، خليفة يوسف عتيق، حمدان حميد حسن، عبدالعزيز محمد عبدالله (الأهلي)، يوسف ناصر الحوسني (الإمارات)، عبد الله أحمد راكان، حميد جمال الحوسني (عجمان)، عبدالرحمن صالح عبد الرسول، مانع عوض النوفلي (الوحدة)، مبارك طارق الدويس، عبد الله مبارك درويش، أحمد يوسف النعيمي (الوصل)، نواف سالم ضاوي (الجزيرة)، خليفه علي المطروشي (العين)، عبد الله محمد الرميثي (بني ياس)، علي عبد الله النقبي (الخليج)، سلطان محمد الحفيتي (دبا الفجيرة)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، عبدالله جمعه سرور، خليفه عبدالرحمن آل علي (الشارقة)، حمد محمد القيوضي (العروبة)، جمال عامر الزعابي، حميد غلوم البلوشي (النصر)، عبدالله جاسم محمد (الشباب).