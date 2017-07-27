ريجيكامب: الإصابات قلصت مكاسب الوحدة من المشاركة

القاهرة (الاتحاد)







أكد الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوحدة، أن «العنابي» لم يستفد كثيراً من مشاركته في البطولة بسبب الإصابات، إلا أن الإيجابيات تكمن في أنه أصبح أكثر معرفة بلاعبي الفريق، الذين بدورهم أصبحوا أكثر فهماً لما يريدونه منهم في الملعب، مشيراً إلى أن المشاركة تعد مرحلة أولى من تجهيز الوحدة للموسم، والمؤسف أن «العنابي» فقد جهود حمدان الكمالي لستة أشهر، وخالد باوزير، ويأمل أن يلحق الأخير بالمعسكر الخارجي في النمسا.



وأشار المدرب إلى أن إصابة اللاعبين لا علاقة لها بقصر فترة الإعداد قبل المشاركة في البطولة، لأنها ليست «عضلية»، بل يمكن أن تحدث في أي وقت خلال المباريات أو التدريبات، وأن الحالتين نتيجة كرة مشتركة.

وقال ريجيكامب: نتمنى أن ننهي مشاركتنا في البطولة أمام الفيصلي اليوم، من دون إصابات أو مفاجآت جديدة، ونعمل على حصد نتيجة إيجابية في آخر مباراة لنا بالبطولة، وسوف أمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراتي نصر حسين داي والأهلي، للتعرف على قدراتهم أكثر، كما أن هناك حضوراً لبعض لاعبي الخبرة، بحيث تكون التشكيلة مختلطة، والأسماء التي يتم الدفع بها نحددها عقب التدريب الأخير أمس.



وأضاف: الفريق يعاني من مشاكل يعرفها الجميع، بعد إصابة الكمالي وباوزير، بالإضافة إلى غياب خليل إبراهيم للإيقاف، فضلاً عن تعرض عدد من اللاعبين لمشاكل في الجهاز الهضمي، وما حدث من مشاكل أمر طبيعي في بداية الإعداد، وكما أكدت من قبل البطولة هي إعدادية للفريق للموسم المقبل، ولذلك لا يوجد ضغط على اللاعبين.

وأوضح مدرب الوحدة أن هناك أخطاء، يتم تصحيحها خلال التدريبات والحديث مع اللاعبين، خاصة أن الوحدة يملك لاعبين أصحاب قدرات جيدة وعناصر دولية قادرون على استيعاب فكره التدريبي بسرعة، وخلال المرحلة الثانية من الإعداد سيكون لديه جميع اللاعبين، والفريق سيظهر بشكل مختلف.



وأكد ريجيكامب أن الوحدة يملك 4 لاعبين أجانب، ويعتمد على العناصر المتوفرة حالياً، وأنه يثق في جميع العناصر، وأنه لا يفضل الحديث عن إمكانية البحث عن لاعب أجنبي لتعويض الكمالي؛ لأن ذلك ليس عمله.