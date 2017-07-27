اللجنة المنظمة لـ «طواف دبي الدولي» تناقش ترتيبات النسخة الخامسة

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، اجتماعها الدوري في مقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة المقررة شهر فبراير المقبل.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور: حريز المر بن حريز نائب أول رئيس اللجنة المنظمة ومدير الطواف، وأعضاء اللجنة: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، علي المطوع، أحمد الحوري، محمد محراب مساعد مدير الطواف، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الداعمة والراعية للطواف.

واطّلع سعيد حارب، على تقارير الرعاة للنسخة الماضية، كما تمت مناقشة الأفكار والمقترحات لوضع الخطة الترويجية للحدث على المستويين المحلي والدولي، والبث التلفزيوني، وقائمة الشركات المرشحة لرعاية الحدث الذي بات من أهم الأحداث الرياضية في الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، ومن أهم بطولات الدراجات الهوائية العالمية.

واعتمد رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف تاريخ إقامة الطواف الذي أعطى الاتحاد الدولي للدراجات الهوائي الموافقة المبدئية عليه، حيث سيتم تنظيم النسخة الخامسة من الطواف من 6 إلى 10 فبراير 2018، كما تمت مناقشة المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة لأماكن إقامة قرية الطواف، واستعراض 6 مقترحات قدمت بعد دراستها مع الفريق الفني واللوجستي في اللجنة، وقائمة الفنادق المرشحة لاستضافة الدراجين لتكون الفنادق الرسمية للحدث.

واكد رئيس اللجنة المنظمة للطواف « إن النجاح الذي حققته النسخ الأربع الماضية لا يمثل نهاية الطموح بل يحفز لتقديم المزيد من الابتكار والجهد لتنظيم النسخة الخامسة أكثر تميزا وروعة»، مضيفا أن القدرة على تحقيق ذلك جاء بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم راعي الطواف ومن مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وأيضا لتوافر الكوادر الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة وتعمل بروح الفريق الواحد في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي . وتمت في الاجتماع مناقشة المقترحات والأفكار لمسارات وخط النهاية لكل مرحلة من مراحل النسخة الخامسة من الطواف بما يضمن مرور الدرّاجين في المناطق السياحية والتجمعات السكنية والمعالم الرياضية المميزة في دبي والإمارات المجاورة، وتخطيط مسارات تزيد من قوة التنافس بين الدرّاجين، وتعكس الصورة الجمالية الرائعة لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. وستتضمن الفترة المقبلة دراسة جميع المسارات المقترحة واختيار أفضل المسارات التي تساهم في زيادة قوة التنافس بين الدراجين العالميين، ليتم بعد ذلك اعتمادها محليا وإبلاغ الاتحاد الدولي والفرق المشاركة بها من أجل الإعداد الأمثل لخوض المنافسات.