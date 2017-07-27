«الإمارات للدراجات» إلى سباق «لندن» الكلاسيكي

أبوظبي (الاتحاد)

يقود الدراج البريطاني بن سويفت - العائد لتوه من المشاركة في جولة فرنسا الأسبوع الماضي - تشكيلة فريق «الإمارات للدراجات» في سباق «برودنشل رايد لندن - سوري» الكلاسيكي، الذي انضم مؤخراً إلى أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات.

وتضم تشكيلة فريق الإمارات الدراجين الإيطاليين سيمون كونزوني وفيدريكو زورلو وفيليبو غانا وأليفييرو ترويا، والدراج السلوفيني ماركو كامب، والدراج النرويجي فيجارد ستيك لاينجن، والذين شاركوا أيضاً إلى جانب بن سويفت في جولة فرنسا.

وفي معرض حديثه عن مشاركته السابقة في سباق «برودنشل رايد لندن - سوري» الكلاسيكي، قال الدراج بن سويفت الذي انضم إلى منصة التتويج لمرتين في عامي 2014 و2015: أحب هذا السباق كثيراً، ولديَّ بعض الذكريات الرائعة عن مشاركاتي السابقة فيه، إذ تمكنت من الفوز والانضمام إلى منصة التتويج مرتين على التوالي، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف هذا العام، حيث أصبح السباق ضمن الجولة العالمية، الأمر الذي اجتذب فرق الدراجات المرموقة ضمن الاتحاد الدولي للدراجات، ما أدى إلى رفع مستوى المنافسة، آمل أن أتمكن من الاستفادة بالشكل الأمثل من لياقتي وقدراتي بعد جولة فرنسا، ويسرني أن أتمكن من المشاركة في سباق في لندن، فهذه ستكون فرصتي الوحيدة على الأغلب للمشاركة في سباق يقام في إنجلترا مع فريقي هذا الموسم».

ويصادف هذا العام النسخة الخامسة من السباق، كما يعتبر أول سباقات الجولة العالمية في بريطانيا، ويمتد مسار السباق على مسافة 200 كم، ويجري على مسار سباقات الألعاب الأولمبية في لندن العام 2012.

وقد لُقّب هذا السباق ب«سباق اليوم الواحد الأكثر ثراء»حيث تصل جوائزه إلى 100 ألف يورو، وهي أكبر جوائز سباقات اليوم الواحد الكلاسيكية ضمن الجولة العالمية.

من جانبه، قال مارزانو، المدير الرياضي لفريق الإمارات متحدثاً عن تشكيلة الفريق:«لدينا مجموعة من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة الذين يمكننا الاعتماد عليهم، ويعرف الدراج بن سويفت هذا السباق جيداً نتيجة مشاركاته السابقة فيه، الأمر الذي يعطيه الأفضلية في هذا السباق، ومع ذلك فإننا نعول على دعم بقية أعضاء الفريق.