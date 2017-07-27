«الإمارات للدراجات» إلى سباق «لندن» الكلاسيكي

أبوظبي (الاتحاد)
يقود الدراج البريطاني بن سويفت - العائد لتوه من المشاركة في جولة فرنسا الأسبوع الماضي - تشكيلة فريق «الإمارات للدراجات» في سباق «برودنشل رايد لندن - سوري» الكلاسيكي، الذي انضم مؤخراً إلى أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات.
وتضم تشكيلة فريق الإمارات الدراجين الإيطاليين سيمون كونزوني وفيدريكو زورلو وفيليبو غانا وأليفييرو ترويا، والدراج السلوفيني ماركو كامب، والدراج النرويجي فيجارد ستيك لاينجن، والذين شاركوا أيضاً إلى جانب بن سويفت في جولة فرنسا.
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ويصادف هذا العام النسخة الخامسة من السباق، كما يعتبر أول سباقات الجولة العالمية في بريطانيا، ويمتد مسار السباق على مسافة 200 كم، ويجري على مسار سباقات الألعاب الأولمبية في لندن العام 2012.
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من جانبه، قال مارزانو، المدير الرياضي لفريق الإمارات متحدثاً عن تشكيلة الفريق:«لدينا مجموعة من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة الذين يمكننا الاعتماد عليهم، ويعرف الدراج بن سويفت هذا السباق جيداً نتيجة مشاركاته السابقة فيه، الأمر الذي يعطيه الأفضلية في هذا السباق، ومع ذلك فإننا نعول على دعم بقية أعضاء الفريق.