الأسد يقر بوجود خلافات بين حلفائه على الأرض



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 عواصم (وكالات) أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية، للمرة الأولى، باندلاع خلافات بين حلفائه، لاسيما بين إيران وروسيا، نافياً وجود «إملاءات روسية» في الشؤون السورية، وأكد أن حكومته تعمل «بشكل مستقل عن حلفائها الروس والإيرانيين». وبحسب ترجمة المقابلة، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن الصحفية طرحت السؤال التالي على الأسد: «روسيا تتخذ عدداً كبيراً من القرارات بشأن سوريا، سواء كان ذلك يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية أو التوصل إلى اتفاقيات مع إسرائيل حول الجنوب السوري.. هل باتت روسيا تتخذ القرارات نيابة عنكم؟». ورد الأسد قائلاً : «في كل علاقاتنا مع روسيا لم يحدث أن تدخلوا أو حاولوا أن يملوا علينا شيئاً، حتى لو كانت هناك اختلافات، وبسبب وجود الحرب في المنطقة، من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات سواء داخل حكومتنا أو بين روسيا وسوريا، أو سوريا وإيران، أو إيران وروسيا.. هذا طبيعي جداً».