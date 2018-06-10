الخطوط الكويتية: لم نتلقَ توجيهات سعودية بمنع القطريين من العمرة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بأن الخطوط الجوية الكويتية تلقت توجيهات من السلطات السعودية بمنع المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة.

وقالت الشركة، في بيان، «أكّد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف عبدالحميد الجاسم؛ أن الشركة لم تتلقّ من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها؛ بل تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون إذن مسبق، من خلال مطارَي الملك عبدالعزيز في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة».

وقالت الشركة عبر حسابها في «تويتر»: تود شركة الخطوط الجوية الكويتية توضيح ما يلي: تداولت بعض الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بأن الخطوط الجوية الكويتية تلقت توجيهات من السلطات السعودية بمنع المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة، وبهذا الصدد يؤكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم بأن الشركة لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها، بل تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق من خلال مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة. وكان قد نفى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي بن معلوي الذيب؛ على حسابه في «تويتر»، صحة ما تردّد عن منع المعتمرين القطريين من دخول مطار الملك عبدالعزيز الدولي لأداء مناسك العمرة، مبطلاً الأراجيف والمزاعم. وقال «أؤكد للجميع أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل الأشقاء القطريين القادمين للعمرة بشكل يومي ولا صحة لمنع دخولهم». يذكر أن 2000 معتمر ومعتمرة وصلوا عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة لأداء مناسك العمرة منذُ بداية شهر رمضان، على شركات طيران «الكويتية» و«العُمانية». وكانت مزاعم قطرية قد ادّعت عبر منبر الجزيرة، أن السلطات السعودية بمطار الملك عبدالعزيز، وجّهت الخطوط الكويتية بعدم إركاب أيّ معتمر قطري.