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بدعم «الاتصالات» و«البنوك» و«العقار»

6.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
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تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال المحلية خلال الأسبوع المنتهي أمس، وحافظت على جزء مهم من مكاسبها رغم عمليات جني الأرباح وتذبذب قيمة التداولات وانخفاضها، وحققت مكاسب سوقية بقيمة 6.2 مليار درهم، منها نحو 3.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقارب 3 مليارات درهم مكاسب حققها سوق دبي المالي، وذلك بدعم من أسهم قطاع «الاتصالات» و«البنوك» و«العقار».

وفي سوق العاصمة أبوظبي ارتفع المؤشر العام بقيمة 16 نقطة تقريبا ليغلق على مستوى 3568 نقطة يوم أمس الخميس ،  بنسبة ارتفاع بلغت 0.35%مقارنة مع مستوى الإغلاق ليوم الخميس الأسبق.

و بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 467.2 مليار درهم بزيادة 3.2 مليار درهم مقارنة مع قيمتها بنهاية الأسبوع الأسبق، حيث كانت تبلغ 364 مليار درهم.

وظلت قيمة التداولات محدودة حيث بلغت 650 مليون درهم تقريبا على مدى الجلسات الخمس، إلا أن المؤشر العام للسوق حظي بدعم مهم من مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.3% خلال الأسبوع، وكذلك أسهم بدعم المؤشر بشكل طفيف ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 2.55% خلال الأسبوع.

ومحصلة للتداولات خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي، ارتفعت أسعار 12 شركة فيما تراجعت أسعار 24 شركة وبقيت أسعار 33 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الأسبق. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس على 3606 نقطة، متماسكا فوق الحاجز النفسي عند 3600 نقطة. ... المزيد
     
 

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