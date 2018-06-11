بمشاركة وإسناد القوات الإماراتية... قطع شريان تعزيزات الحوثي بين تعز والحديدة القوات اليمنية تستعيد الجاح الأسفل وتحرر الطائف الساحلية



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 عقيل الحلالي (صنعاء) بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية حررت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وأعلنت قوات المقاومة المشتركة منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية منطقة محررة بالكامل، وتوغلت شمالاً باتجاه مطار مدينة الحديدة على بعد أقل من ثمانية كيلومترات. وأعلن الجيش اليمني استكمال سيطرته &rlmعلى منطقة الجاح الأسفل التابعة لمديرية &rlmبيت &rlmالفقيه جنوب مدينة الحديدة الساحلية.&rlm وقالت مصادر بالجيش اليمني، إن &rlmقوات &rlmالجيش تواصل تقدمها مسنودة &rlmبمقاتلات التحالف العربي نحو منطقة &rlmالجاح &rlmالأعلى. وقصفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي ومناطق التماس مع قوات المقاومة في مديريات الحسينية وبيت الفقيه والتحيتا موقعة في صفوفها عشرات القتلى والجرحى. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بمصرع العديد من القيادات الميدانية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في المعارك والغارات الجوية بجبهة الساحل الغربي، مؤكدة مصرع القيادي الحوثي سلطان عويدين ونجله والقيادي الحوثي عزيز مهدي عامر السريحي والقيادي الميداني محمد محمد أحمد الكبسي مع عشرات آخرين خلال الغارات الجوية في غضون 24 ساعة ماضية. ... المزيد السعودية تعترض صاروخاًً باليستياًً حوثياًً