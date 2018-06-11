القوات اليمنية تستعيد الجاح الأسفل وتحرر الطائف الساحلية

عقيل الحلالي (صنعاء)
بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية حررت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وأعلنت قوات المقاومة المشتركة منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية منطقة محررة بالكامل، وتوغلت شمالاً باتجاه مطار مدينة الحديدة على بعد أقل من ثمانية كيلومترات.
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وقصفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي ومناطق التماس مع قوات المقاومة في مديريات الحسينية وبيت الفقيه والتحيتا موقعة في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.
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