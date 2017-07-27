5.5 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 5.54 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 3 مليارات 544 مليون درهم من خلال 298 صفقة. حيث شهدت الدائرة تسجيل 1123 مبايعة بمليار 892 مليون درهم، منها 214 مبايعة للأراضي بقيمة 692 مليون درهم و909 مبايعات للشقق والفلل بمليار و200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة هور العنز. وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات 544 مليون درهم منها 106 رهون أراض بقيمة 3 مليارات و200 مليون درهم و192 رهن فلل وشقق بقيمة 344 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم نهد الأولى بمليار و200 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بمليار و100 مليون درهم.