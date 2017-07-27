الإمارات ومملكة كمبوديا توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

أبوظبي (وام)

وقعت دولة الإمارات ومملكة كمبوديا أمس على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. وقع الاتفاقية سيف عبدالله الشامسي، سفير الدولة غير المقيم لدى مملكة كمبوديا ومعالي سوك تشيندا الوزير بمكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس التنمية الكمبودي. وقال السفير الشامسي - عقب مراسم التوقيع التي جرت بمجلس التنمية في مملكة كمبوديا - إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج، وتمكين الاستثمارات الإماراتية من النمو والتوسع.