الذهب يواصل ارتفاعه والدولار إلى تراجع



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 بنجالورو (رويترز) ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي أمس مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع مع انخفاض الدولار إلى أدنى سعر في 13 شهرا بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية. وجاء بيان المجلس بعد اجتماع للجنة السياسية النقدية انتهى أمس الأول حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير لكنه توقع البدء في تقليص برنامج شراء السندات الضخم «في وقت قريب نسبيا». وقفز الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1262.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.30 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ 1264.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو. وزاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 1.1% إلى 1262.50 دولار للأوقية.