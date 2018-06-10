طهران تعلق انضمامها لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

طهران (وكالات)

صوت مجلس الشورى الإيراني أمس على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى. ويشير هذا التعليق إلى أن النظام الإيراني يسعى لاستخدام هذه الورقة للابتزاز بشأن العقوبات الأميركية.

وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وإيران وكوريا الشمالية هما حالياً الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي.

إلا أن العديد من المشرعين المحافظين يقولون إن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لـ«حزب الله» و«حماس» التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين إرهابيتين.