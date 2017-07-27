19 مليار درهم أرباح 18 بنكاً إماراتياً خلال النصف الأول

أبوظبي (وام)

بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال النصف الأول من العام 2017، نحو 19 مليار درهم بنمو 5.5% مقارنة مع 18 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2016. وتأتي نسبة النمو التي حققتها البنوك منسجمة مع توقعات اتحاد مصارف الإمارات التي أعلنها أمس الأول وأكد فيها أن القطاع البنكي سيحقق نمواً في الأرباح بنحو 5% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي نسبة نمو جيدة من وجهة نظر العديد من خبراء القطاع.

وطبقاً للبيانات المالية، ارتفعت أرباح 6 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي إلى 7.83 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2016 والذي وصل فيه صافي الأرباح 7.28 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل صافي أرباح 12 بنكاً إلى 11.25 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من العام 2016 والتي بلغت 10.8 مليار درهم. وتصدر «الإمارات الإسلامي» المركز الأول بنمو نسبته 182% إذ ارتفعت أرباحه من 137 مليون درهم إلى 387 مليون درهم تقريبا تلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة 14% من 1.8 مليار درهم إلى نحو 2 مليار درهم ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنفس نسبة النمو حيث ارتفعت أرباحه من 988 مليون درهم إلى 1.13 مليار درهم. وعلى صعيد البنوك الأكثر تحقيقا للربحية من حيث القيمة فقد تصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح قيمتها 5.49 مليار درهم تقريبا مع نهاية النصف الأول من العام 2017 تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بأرباح بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار درهم ثم بنك أبوظبي التجاري 2.11 مليار درهم.