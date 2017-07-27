يوسف العربي (دبي)

تطرح شركة سامسونج الهاتف «جالاكسي نوت 8» في الإمارات قبل 15 سبتمبر المقبل. ومن المقرر الكشف عن الهاتف في مدينة نيويورك الأميركية في 23 أغسطس المقبل وفق دعوات صحفية وجهتها الشركة المصنعة لحضور حفل الإطلاق.

ويعد الهاتف الجديد أول جهاز تطرحه شركة سامسونج من سلسلة «نوت» بعد جهاز «نوت 7» الذي سحبته من الأسواق بسبب خلل تصنيعي في البطارية، وتسعى الشركة لتحقيق مبيعات قياسية للجهاز مقارنة بالإصدارات السابقة.

وقال نديم خان زادة مدير عام ورئيس قنوات التجزئة في شركة «جامبو»، الموزع المعتمد لمنتجات سامسونج لـ «الاتحاد»: إن من المتوقع طرح «جالاكسي نوت 8» في الإمارات قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل بعد نحو أسبوعين من الإطلاق العالمي للجهاز.

وأضاف زادة، أن شركته تتلقى العديد من الاستفسارات من العملاء حول موعد إطلاق الإصدار الجديد من أجهزة «نوت» التي تحظى بشعبية كبيرة في أسواق الإمارات. وتوقع أن تحظى السلسلة الجديدة من هواتف «نوت» بإقبال كبير في السوق المحلية حيث يتميز المستهلكون بالوعي التكنولوجي، والقدرة الشرائية، والحرص على اقتناء الأحدث من الأجهزة الإلكترونية ولاسيما في قطاع الهاتف المتحرك.

ووفق ما ذكرت تسريبات إعلامية أن قياس شاشة الهاتف الجديد يبلغ 6.3 بوصة من دون حواف جانبية، أي بزيادة بسيطة عن هاتف جالاكسي «إس 8 بلس» ذي الشاشة 6.2 إنبوصة، وسيكون مزودا بقلم رقمي ونظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل.