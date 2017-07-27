أطلقت تطبيقاً إلكترونياً جديداً «الطيران المدني» تعفي 200 شركة من إجراءات التجديد السنوية



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 دبي (الاتحاد) في إطار جهودها المتواصلة لتيسير إجراءات العمل والخدمات الإلكترونية لعملائها، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيقاً يعفي من إجراءات التجديد السنوية لشهادة مراكز صيانة وإدارة الطائرات، وقامت بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تعفي أكثر من 200 شركة داخل الدولة وخارجها من إجراءات التجديد السنوية والمتطلبات المترتبة عليها. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة في بيان أمس ،«تأتي هذه المبادرة الإيجابية في إطار حرص الهيئة المتواصل على تقديم أفضل الممارسات من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات للعملاء لتحقيق سعادتهم، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الابتكار والإبداع والإنجاز في إطار منظومة عمل متكاملة، والوصول إلى غاية رضا المتعاملين، وتحقيق مفهوم السعادة». ومن جانبه، قال إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران «إن التسهيلات التي اتخذتها الهيئة، تسهم في بناء سياسة لامركزية في مجال تقديم الخدمات للعملاء، وتتضمن التحديثات على التطبيق سرعة في إنجاز الإجراءات، وتسهيل طرق تقديم الخدمات». فقد قررت الهيئة العامة للطيران المدني القيام بالعديد من التغييرات التي تسهم في تيسير الإجراءات، وستقوم بوقف إصدار الشهادات ذات الصلاحية السنوية، واستبدالها بشهادات غير منتهية الصلاحية تحت شروط وإجراءات جديدة ومبسطة، مثل إعفاء العملاء من تقديم الرخص التجارية، والموافقة الأمنية، وإجراءات التدقيق من قبل الهيئة عند التجديد، وستظل الرخصة الجديدة فعالة من خلال التزام العميل دفع الرسوم السنوية. وسيتم إبلاغ صاحب الرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بموعد ورسوم التجديد عبر البريد الإلكتروني، وفي حال عدم الالتزام بدفع الرسوم السنوية يتم إيقاف الرخصة حتى توفية الرسوم. وتنوي الهيئة في المستقبل تطبيق هذا المبدأ على الخدمات الأخرى في إطار تقديم خيارات واسعة ومريحة لجميع عملائها وتسهيل الخدمات المقدمة، واختصار الجهود والأوقات في الإجراءات.