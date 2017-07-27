يتابع مقتل زوجته عبر الهاتف

القاهرة (الاتحاد)

كان دانيل كروس في رحلة عمل على بعد 200 ميل عندما هاتفته زوجته نيكي في رعب أثناء محاولة لص يدعي مارسن بورسزينسكي اقتحام منزلهما في مدينة هيميل هيمبستيد في مقاطعة هارتفوردشير أثناء وجودها وحدها مع طفليهما الصغيرين.

وكان الأمر أشبه بفيلم رعب عندما اضطر السيد كروس إلى سماع زوجته تدافع عن حياتها قبل تعرضها للهجوم الوحشي، حيث قال لموقع Mirror: كنت أحاول التحدث إلى نيكي وفي الوقت نفسه أستخدم هاتف الفندق للاتصال بالشرطة.. وكانت نيكي حينها تحاول تهدئة الرجل، ثم سمعتها تصرخ وتتوسل لإبقائها حية ثم ساد الصمت. ثم سمع ابنهما الصغير يبكي بجانب جثتها. واعترف بورسزينسكي- المصاب بفصام المطاردة بارتكاب القتل، وتم حبسه العام الماضي، ولكن على الرغم من ذلك سيتم إطلاق سراحه.

وفي كلمات مؤثرة قال كروس: «لن أشعر بأي سعادة مستقبلية ولا نهاية لهذه الصدمة حتى تنتهي حياتي.. ولن أسامح نفسي أبداً لعدم وجودي بجانبها لأحميها».