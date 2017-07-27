آمنة تترجم حبها للمطبخ إلى مشروع تجاري

هناء الحمادي (أبوظبي)

ترجمت أمنة النقبي حبها للطبخ على أرض الواقع، فقد أصبحت تتقن إعداد الكثير من الحلويات بأشكال ومذاقات مختلفة للأهل، مما جعل حلوياتها تتواجد في كل مكان، لتلقى كلمات التشجع والإعجاب بما تعده أناملها من الأهل.

آمنة النقبي من دبا الحصن التابعة لإمارة الفجيرة بدأت مشروع «Snfo0ora- sweet» عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لاقى المشروع إقبال الكثير من الزبائن من مختلف إمارات الدولة، فمع تميز مذاق الحلويات والتفنن في إعدادها في الشكل، ساهم في نجاح المشروع.

وتقول: «تنوع النكهات يميز الحلويات التي تعدها بإتقان، حيث تتنوع بين جيز كيك، بسبوسة بالفنجان، التي يأتي شكلها وقد تزين بعبارات جميلة أو أسماء، بالإضافة إلى سويت الجرة الذي يحتوي على بسبوسة وقد تزين فوقه بالكاكاو».

وتؤكد أن عالم الطبخ هو سر من أسرارها، فمنذ اللحظات الأولى من دخولها إلى المطبخ تجد نفسها ما بين الطحين والبيض والكثير من المقادير لمنوعة، تمزج الكثير منها فتخرج من أناملها أطباق ونكهات تارة ممزوجة بالشوكولتة وتارة أخرى بنكهة البسبوسة، موضحة أن معظم الحلويات تأتي بأحجام الميني، حيث تصلح للكثير من المناسبات والتجمعات العائلية. تقول «التفنن في صنع الحلويات بمذاقات مختلفة وإضافة اللمسات الجمالية للشكل، هو ما يلفت انتباه الزبائن بالإضافة إلى المذاق». عالم إنستغرام ساهم في نجاح مشروع أمنة النقبي حيث كسبت ثقة الكثير من الزبائن وزاد عدد متابعيها، وتعتبر تجربتها ناجحة بكل المقاييس حيث أصبحت تمتلك مشروعاً تجارياً، يحظى بتعليقات جميلة تثني على الحلويات التي تعدها.