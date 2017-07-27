يحتاج إلى صداقة الوالدين المراهق.. يرفض السيطرة ويسعى لإثبات الذات



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 القاهرة (الاتحاد) تمثل الفترة الزمنية من عمر الطفل قبيل ولوج مرحلة المراهقة أهمية كبيرة في تشكيل الشخصية وبلورة اتجاهاتها ومعالمها، وليس غريباً أن يطلق عليها علماء النفس والتربية، مرحلة «الولادة الثانية» لما لها من خصائص وتغيرات تنتاب الفرد في هذه المرحلة من جميع النواحي الجسمية والانفعالية والجنسية والعقلية والنفسية والاجتماعية والدينية... إلخ. هذه التغيرات من شأنها أن تجعل الفرد يتقدم نحو النضج بطريقة تدريجية طبيعية. فالطفل بلا شك يتأثر إلى حدٍ كبير بالعلاقات العائلية المختلفة، وبدورها تؤثر في قدرته على التلاؤم والتكيف مع بيئته التي يعيش فيها، فكثيراً ما يدرك أن طريقة معاملته لا تتناسب مع ما وصل إليه من نضج، وما طرأ عليه من تغيير، ويشعر أنه غريب عن البيئة الخارجية الممثلة في المدرسة والأسرة والمجتمع، ومن الطبيعي أن يبدأ في الانسلاخ من صداقاته القديمة. إنه يبدأ في اختيار أصدقاء جدد، إنه يبنى عالماً جديداً، وهذه الأنواع من السلوك تؤكد أنه يعيش في قلق وارتباك شديدين، وهو في معظم الأحيان يحتاج إلى صداقة الأب والأم أكثر من أي وقت مضى. وهو يشعر في الوقت نفسة أن أسرته لا تعطية كل ما يطلبه من الحرية، ويتأكد لديه إحساس بأن واجباته أكبر من حقوقه، رغم أن أي إنسان موضوعي يمكن أن يقول عن الأسرة إنها تحاول أن تمنح الابن الفرصة كاملة للتعبير عن نفسة وعن حريته. إرشاد هادئ تلفت الدكتورة رباب عيسى، اختصاصية الطب النفسي، إلى أن الأب والأم مطالبان خلال هذه المرحلة الانتقالية بإرشاد الأبناء وتوجيههم بأساليب هادئة ومقنعة وحاسمة أيضا، إلى ما هو صواب، وما هو خطأ، ولا بد من الالتزام بضرورة إرشاد الابن أو البنت إلى السلوك المعقول والمقبول اجتماعياً، لا لأن الآباء يريدون السيطرة والتحكم في تصرفات الأبناء، ولكن لأنهم يعرفون جيداً بأن الطفل في هذه المرحلة الحرجة والحساسة تنقصه الخبرة، ويرى في الوقت نفسة أن إرشاد الوالدين هو نوع من السيطرة مهما كان هذا الإرشاد ضرورياً. ويقع بعض الآباء في الخطأ عندما يتشددون في بعض الأمور، ويتساهلون في بعضها، دون تبرير مقبول أو منطق ما، وهكذا يجد الصبي ما يمكن أن يتهم به الآباء بعدم المعقولية أو عدم المصداقية أو التناقض. ... المزيد