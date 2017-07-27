المراهق.. يرفض السيطرة ويسعى لإثبات الذات

القاهرة (الاتحاد)
تمثل الفترة الزمنية من عمر الطفل قبيل ولوج مرحلة المراهقة أهمية كبيرة في تشكيل الشخصية وبلورة اتجاهاتها ومعالمها، وليس غريباً أن يطلق عليها علماء النفس والتربية، مرحلة «الولادة الثانية» لما لها من خصائص وتغيرات تنتاب الفرد في هذه المرحلة من جميع النواحي الجسمية والانفعالية والجنسية والعقلية والنفسية والاجتماعية والدينية... إلخ. هذه التغيرات من شأنها أن تجعل الفرد يتقدم نحو النضج بطريقة تدريجية طبيعية. فالطفل بلا شك يتأثر إلى حدٍ كبير بالعلاقات العائلية المختلفة، وبدورها تؤثر في قدرته على التلاؤم والتكيف مع بيئته التي يعيش فيها، فكثيراً ما يدرك أن طريقة معاملته لا تتناسب مع ما وصل إليه من نضج، وما طرأ عليه من تغيير، ويشعر أنه غريب عن البيئة الخارجية الممثلة في المدرسة والأسرة والمجتمع، ومن الطبيعي أن يبدأ في الانسلاخ من صداقاته القديمة.
إنه يبدأ في اختيار أصدقاء جدد، إنه يبنى عالماً جديداً، وهذه الأنواع من السلوك تؤكد أنه يعيش في قلق وارتباك شديدين، وهو في معظم الأحيان يحتاج إلى صداقة الأب والأم أكثر من أي وقت مضى. وهو يشعر في الوقت نفسة أن أسرته لا تعطية كل ما يطلبه من الحرية، ويتأكد لديه إحساس بأن واجباته أكبر من حقوقه، رغم أن أي إنسان موضوعي يمكن أن يقول عن الأسرة إنها تحاول أن تمنح الابن الفرصة كاملة للتعبير عن نفسة وعن حريته.
|
إرشاد هادئ
|