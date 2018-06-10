«المعرفة 2018» تواكب الأجندة الوطنية للشباب

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسَّسة عن شعار «قمة المعرفة 2018»؛ الحدث المعرفي السنوي الرائد الذي تنظمه المؤسَّسة ليشكِّل منصة دولية تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها.

وتسعى المؤسَّسة من خلال الدورة الخامسة لقمة المعرفة، التي ستحمل شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة» وتقام في اليوم الخامس والسادس من ديسمبر المقبل، إلى مواكبة رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار في المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

كما تهدف المؤسَّسة، من خلال تنظيمها قمَّة المعرفة، إلى ترجمة توجُّهات دولة الإمارات وأهداف الأجندة الوطنية للشباب، الرامية إلى تقديم الدعم للشباب الإماراتي، وتوفير الفرص التي تمكنهم من الاستفادة من قدراتهم وتسخيرها في خدمة مجتمعاتهم، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، ليصبحوا قدوة ومثالاً يحتذى به بين الأمم.

وصرح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة قائلاً: «تنطلق قمَّة المعرفة بنسختها الخامسة، حاملة معها رسالة جديدة للعالم تركِّز على دور الشباب في صناعة المستقبل لمنطقتنا العربية وللعالم، حيث تعدُّ فئةُ الشباب الوقودَ الحقيقيَّ لبناء ورفعة المجتمعات، والمحرِّكَ الأوَّلَ لاستدامتها ومواكبتها لمتطلبات المرحلة المقبلة».