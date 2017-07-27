كوريا الجنوبية.. واحة السلام.. وبوابة الشمس.. وعطر الشرق

لهيب عبدالخالق (سيؤول)

وسط بحار تحيط بها من جوانب ثلاثة، تطفو أقدام الراكضين الكوريين في بهو الحياة، وتلمع سيؤول تحت خيوط الشمس الذهبية، بينما تصدح أصوات السابلين وعربات الباعة، والركشات في الحي العتيق، التي تزاحم السيارات.. تمتزج الحداثة بالتاريخ.. فهنا البيت الأزرق وسط العاصمة الذي يموج على وقع الأحداث بين شارع يريده منصفاً لحقوقه، وبين وقع الصواريخ الشمالية التي كلما علت سماؤها، خفقت قلوب المدينة.. وخلفه تنتصب قصور الممالك القديمة بروعة بنائها وخشبها المزجج، وفناءاتها الواسعة.. وبينهما ساحة «جوانجوامون» حيث احتشد الآلاف لتنحية رئيسة «فاسدة»، رغم أن والدها هو من بنى كوريا الحديثة..

في أبريل، حيث تتوشى المدن بزهور الكرز الوردية، والحقول بالأزهار الصفراء، يبدو الربيع أجمل ما يكون، وسط لسعة برد خفيفة تدفعك للركض مع الراكضين إلى العمل، أو إلى المقاهي، أو إلى أي شأن من شؤون الحياة.. في سيؤول، لا تعرف أبداً كيف تغفو، ولا كيف تضجر، حولك كل ما يمكن أن يملأ حياتك.. وكل ما يمكن أن يمنحك الراحة في دولة قامت من تحت ركام الحروب أقوى وأكثر تطوراً..

وكوريا الجنوبية هي واحدة من المناطق الجغرافية الواقعة في القارة الآسيوية، وتحديداً في شرق هذه القارة، والجزء الذي يجنح للسلام، في جزيرة يشتعل شمالها بجنون «نووي». تمتزج فيها الثقافات، فهي وسط أتون الحضارات القديمة، خبز الفكر المستلهم من فلسفة الأولين.. تتلون ريشات فنانيها بألوان الطبيعة الساحرة، وتغوص لوحاتهم في عمق التاريخ، تتمرد عليه حينا، وتلتصق به آخر، لكنها لا تخرج من أصالة وسمت المنطقة. وعلى مسارحها، تقفز أقدام الراقصين والراقصات على أنغام «الجوانو» المقنعة، وسط طقوس «سينجو بيتجي» الجميلة.

السياحة العلاجية تقدم فيها البلاد آخر التطورات الطبية والتي يدخل فيها ابتكارات علاجية تنفرد بها، ومنتجعات ترتكن الطبيعة الساحرة، وسياحة اقتصادية متنوعة من مجمعات صناعة السيارات حيث تشتهر الدولة بـ«هيونداي»، ومجمع الصناعات الإلكترونية، وما بينهما كثير.