دبي (الاتحاد)

تسعى شركة هيونداي الكورية إلى الحصول على حصة أكبر من كعكة سوق سيارات السيدان المتوسطة والكبيرة، وهو ما يبدو جلياً بطراز أزيرا الجديد كلياً وطراز سوناتا المحدث اللذين يأتي كلاهما بمظهر دراماتيكي جديد يُعطي العلامة التجارية دفعة كبيرة تزيد من جاذبية سياراتها في صالات العرض خلال الفترة الانتقالية إلى طُرز عام 2018، حيث طرحت الكورية العملاقة مؤخراً طراز الجيل السادس من سيارة أزيرا بمواصفات راقية ومحرك كبير ذي ست أسطوانات حصريٍّ لأسواق المنطقة. ومن المقرّر أن يلي ذلك إطلاق نسخة منقحة من الجيل السابع من سيارة سوناتا في أغسطس، يُنتظر أن تأتي بتعديلات كبيرة في الجسم وتحسينات في المحرك من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في مظهر السيارة.

وقطعت السيارتان أزيرا وسوناتا أشواطاً مهمة في ناحيتي التصميم والتقنية، إذ تجسد كلتاهما تعبيراً درامياً عن أسلوب التصميم المتطور لدى هيونداي؛ وهذا يشمل الشبك الأمامي ذي الفتحات المتوالية المتراتبة والمُسمّى «كاسكيدينغ غريل» (الشبك متوالي الانحدار)، والذي يُعتبر أحدث عناصر التصميم في «هيونداي» ويفرض حضوراً جديداً واثقاً لجميع سياراتها. ويشكّل الشبك الأمامي في «أزيرا» جزءاً من جسم جديد كلياً ذي مظهر جريء يتجاوز أسلوب التصميم الناجح للغاية الذي تتبعه هيونداي والمعروف باسم «النحت السلس».

«سوناتا» المحدثة

أما سيارة سوناتا المحدّثة، فتحتفظ بالبُنية المركزية للطراز LF، الذي يباع منذ عام 2014، ولكن مع تغييرات واسعة في الصفائح المعدنية لجسم السيارة تتجاوز نطاق عمليات التجميل الاعتيادية؛ إذ تمّ تجديد تصميم جميع الألواح الأمامية انطلاقاً من الزجاج الأمامي، في حين أن الجزء الخلفي المشتمل على الصندوق والمصابيح الخلفية والمصدّ جديد بالكامل، فضلاً عن تحديث قولبة العتبة أسفل الأبواب.

وقد أدى الاهتمام الذكي بالتفاصيل إلى جعل السيارة تبدو أخفض ارتفاعاً وأوسع وأطول من ذي قبل، ما منحها وقفة مهيبة وحضوراً أكثر ديناميكية، حيث اعتبر الخبراء والمختصون في عالم السيارات أن التعديلات التي تمّت على سوناتا «من أفضل عمليات التحديث التي تُجرى على تصاميم قائمة»، حيث أشار بعض المختصين إلى أن هذه التعديلات والتغيرات يمكن أن يطلق عليها عمليات تجميلية، حيث شهد مظهر السيارة شهد تغيّراً كبيراً إلى درجة كاد معها أن يصبح طرازاً جديداً، ومن المؤكد أنه يمنح المستهلكين أكثر من بضعة تغييرات صغيرة في التفاصيل.

مواصفات الراحة

مواصفات الراحةوتشمل كل من أزيرا وسوناتا المحدثة ميزات تقني جديدة تتعلّق بمواصفات الراحة وقدرات الاتصال، مثل التطبيق «كار بلاي» من أبل، المتاح في سوقي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فضلاً عن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، وتشغيل المحرك عن بعد. ويشتمل الطراز أزيرا كذلك على باقة «سمارت سينس» المشتملة على مزايا عدة لمساعدة السائق ابتكرتها هيونداي في إطار البحوث المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، ويمكن لمزايا هذه الباقة الكشف تلقائياً عن المخاطر والتجاوب معها لمساعدة السائق على تجنب الاصطدام.