تونس تخسر أمام إسبانيا بعد أداء مقنع

كراسنودار (الاتحاد)

قال نبيل معلول مدرب منتخب تونس بعد مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا «أنا سعيد بأداء اللاعبين الذين لعبوا بندية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب في المونديال. أظهرنا جاهزية كبيرة على المستوى البدني، ونجحنا في مجاراة نسق المنتخب الإسباني. صنعنا على الأقل ثلاث فرص للتسجيل خلال الشوط الأول خصوصا عن طريق نعيم السليتي لكن اللمسة الأخيرة لم تكن في الموعد. هذا المردود من شانه أن يحفزنا قبل اللقاء الافتتاحي في المونديال أمام المنتخب الانجليزي».

وقال ياسين مرياح «مباراة من طراز عال أمام منافس يملك قدرة كبيرة على الاستحواذ على الكرة. خلقنا عدة فرص في الشوط الأول لكننا افتقدنا التركيز أمام المرمى. أعتقد أننا نجحنا دفاعياً في احتواء طريقة لعب المنتخب الإسباني بفضل تمركزنا الجيد. للأسف ارتكبنا هفوة قاتلة في الدقائق الأخيرة استغلها المنافس وسجل. علينا البناء على الإيجابيات مع العمل على إصلاح أخطائنا قبل مواجهتنا المرتقبة أمام انجلترا».

المنتخب التونسي قدم شوط أول متميزاً مستفيداً من انضباطه التكتيكي وانتشاره الجيد، ما أربك حسابات المنتخب الإسباني الذي عجز رغم استحواذه على الكرة من تخطي الساتر الدفاعي التونسي وتهديد مرمى أيمن البلبولي. أبناء المدرب نبيل معلول تخلوا مع تقدم الدقائق عن انكماشهم الدفاعي ونشطت بالخصوص الجهة اليسرى بواسطة علي معلول التي كانت مصدر أغلب المحاولات، وأهدر الفرجاني ساسي مع مطلع الدقيقة 12 إمكانية افتتاح التسجيل بعدما سدد كرة ضعيفة من نقطة الجزاء بين يدي الحارس دي خيا، قبل أن يهدر نعيم السليتي فرصة ثمينة إثر عرضية متقنة من معلول غير أن لاعب ديجون الفرنسي سدد بجوار القائم.

خط وسط إسبانيا المدجج بنجوم لامعين مثل اندريس اينيستا ودافيد سيلفا وتياجو الكانتارا وايسكو ضاقت أمامه السبل ولم يتمكن من فك شيفرة الدفاع التونسي، ليلجأ في غياب المساحات إلى التسديد من المسافات البعيدة على غرار تصويبة سيرجيو راموس التي علت المرمى (22).

تراجع أداء المنتخب التونسي في الشوط الثاني تراجعا ملحوظا مكتفيا بالدور الدفاعي وسد المنافذ المؤدية إلى مرماه. وبدا واضحا تحسن أداء منتخب «لاروخا سجل هدف المباراة» الذي أصبح اكثر عمقا هجوميا ونجح في وضع حد لصمود المنتخب التونسي بتسديدة أرضية زاحفة من داخل المنطقة من ياو اسباس سكنت الشباك قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

رفض المجازفة بوهبي الخزري

رفض الجهاز الطبي المجازفة بنجم المنتخب وهبي الخزري الى حين استكمال جاهزيته البدنية وتخلصه نهائيا من مضاعفات الإصابة العضلية التي لحقته مع فريقه رين الفرنسي في ختام الدوري الفرنسي. ويعتبر الخزري الذي كان قد تخلف كذلك عن اللقاءين الوديين أمام البرتغال وتركيا الحل الهجومي الأول للمدرب نبيل معلول في ظل غياب الثنائي يوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي بداعي الإصابة، لذلك يحرص على حمايته حتى يكون في أوج الاستعداد مع اقتحام مغامرة المونديال.