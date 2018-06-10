تونس تخسر أمام إسبانيا بعد أداء مقنع

كراسنودار (الاتحاد)
قال نبيل معلول مدرب منتخب تونس بعد مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا «أنا سعيد بأداء اللاعبين الذين لعبوا بندية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب في المونديال. أظهرنا جاهزية كبيرة على المستوى البدني، ونجحنا في مجاراة نسق المنتخب الإسباني. صنعنا على الأقل ثلاث فرص للتسجيل خلال الشوط الأول خصوصا عن طريق نعيم السليتي لكن اللمسة الأخيرة لم تكن في الموعد. هذا المردود من شانه أن يحفزنا قبل اللقاء الافتتاحي في المونديال أمام المنتخب الانجليزي».
وقال ياسين مرياح «مباراة من طراز عال أمام منافس يملك قدرة كبيرة على الاستحواذ على الكرة. خلقنا عدة فرص في الشوط الأول لكننا افتقدنا التركيز أمام المرمى. أعتقد أننا نجحنا دفاعياً في احتواء طريقة لعب المنتخب الإسباني بفضل تمركزنا الجيد. للأسف ارتكبنا هفوة قاتلة في الدقائق الأخيرة استغلها المنافس وسجل. علينا البناء على الإيجابيات مع العمل على إصلاح أخطائنا قبل مواجهتنا المرتقبة أمام انجلترا».
|
خط وسط إسبانيا المدجج بنجوم لامعين مثل اندريس اينيستا ودافيد سيلفا وتياجو الكانتارا وايسكو ضاقت أمامه السبل ولم يتمكن من فك شيفرة الدفاع التونسي، ليلجأ في غياب المساحات إلى التسديد من المسافات البعيدة على غرار تصويبة سيرجيو راموس التي علت المرمى (22).
|
رفض المجازفة بوهبي الخزري
رفض الجهاز الطبي المجازفة بنجم المنتخب وهبي الخزري الى حين استكمال جاهزيته البدنية وتخلصه نهائيا من مضاعفات الإصابة العضلية التي لحقته مع فريقه رين الفرنسي في ختام الدوري الفرنسي. ويعتبر الخزري الذي كان قد تخلف كذلك عن اللقاءين الوديين أمام البرتغال وتركيا الحل الهجومي الأول للمدرب نبيل معلول في ظل غياب الثنائي يوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي بداعي الإصابة، لذلك يحرص على حمايته حتى يكون في أوج الاستعداد مع اقتحام مغامرة المونديال.