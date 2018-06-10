«دبي» لجودلفين يتوج بسباق جون جونت ستيكس

محمد حسن (دبي)

حقق جواد جودلفين «دبي» أول فوز له بسباق من الفئة الثالثة بعد عرض رائع بسباق جون أوف جونت ستيكس على مسافة 1400 متر في هايدوك بارك بإنجلترا أمس الأول، حيث استقر بالمركز الرابع بين سبعة خيول في مرحلة مبكرة من السباق بقيادة وليام بيوك.

وكان الجواد البالغ من العمر أربع سنوات وابن «دباوي»، قد حل ثانيا بسباق ليستر ستيكس ليستد على مسافة ستة فيرلونج لدى عودته للسباقات الأوروبية في وينسور 21 مايو، وتقدم «دبي» الذي يدربه شارلي ابلبي بشكل حثيث وانتزع الصدارة لدى الوصول إلى آخر 200 متر، وأظهر بسالة في صد التحدي المتأخر من «لارشمونت لاد» و«تبارك» ليسجل فوزاً بفارق رأس في زمن بلغ 1:24:281 دقيقة على أرضية تراوحت من معتدلة إلى جافة.

وركض جواد جودلفين الآخر «دتش كونيكشن» بإشراف شارلي ابلبي وقيادة جيمس دويل بوتيرة واحدة ليحل في المركز الرابع،

وقال ابلبي: «انتقل دبي بشكل جيد للغاية وأرخى رأسه عند المرحلة الحاسمة من السباق، من المحتمل مشاركته في سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى 23 يونيو الجاري في مهرجان رويال آسكوت، وسيكون السباق ضمن أهدافنا، ولكنه ربما يتجه أيضاً إلى سباق لينوكس ستيكس 31 يوليو في جودوود».