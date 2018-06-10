مباراة كرة قدم في محطة مترو

سان بطرسبرج (رويترز)

استضافت محطة مترو أنفاق مباراة لكرة القدم على عمق 65 متراً تحت سطح الأرض مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، حيث نقل فريقان للهواة في سان بطرسبرج اللعبة في البلاد إلى ساحة جديدة بمحطة مزدونارودنايا. وتعتبر المباراة الأولى ضمن أربعة لقاءات تقرر إقامتها على مدى شهر تشمل أيضاً مباراة على سطح فندق ومباراة على ظهر سفينة ومباراة على ملعب لكرة القدم. وتهدف هذه المباريات إلى الإشارة إلى أنه يمكن ممارسة اللعبة في أي مكان.

وقال المنظمون لرويترز إنهم يريدون إظهار جاذبية كرة القدم العالمية وإثبات أن سان بطرسبرج مستعدة لاستقبال الجماهير من جميع أنحاء العالم.