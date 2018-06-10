سباق كريتيريوم دو دوفينيه للدراجات.. فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الدراج دان مارتن من فريق الإمارات فوزه الأول لصالح الفريق، عندما حسم لقب المرحلة الخامسة من سباق كريتيريوم دو دوفينيه، وتفوق مارتن عند خط النهاية الجبلي في فالموريل، ليجتاز خط النهاية متقدماً بفارق 4 ثوانٍ عن أقرب منافسيه. وقدم مارتن أداء مميزاً على المسار الذي بلغ طوله 130.5كم، وبعد فوزه بالمركز الثاني في المرحلة الرابعة، يخوض المرحلة الأخيرة بمعنويات عالية، على أمل أن يتمكن من الضغط على الدراجين الذين يتنافسون على ترتيب التصنيف العام.

تميزت المرحلة بانفصال المجموعة المتقدمة مبكراً عند أول مسافة تسلق، وكان الدراج إدوارد رافاسي من فريق الإمارات من بين التسعة الذين شكلوا المجموعة المتقدمة. وتمكن الإيطالي المتخصص بسباقات التسلق من الحفاظ على مركزه في مقدمة السباق حتى مسافة التسلق الأخيرة، حيث تمكن الدراجون من اللحاق به قبل 6 كم من خط النهاية. وقبل 3.5كم من خط النهاية، انطلق مارتن ليعبر خط النهاية محتلاً المركز الأول، وتمكن بذلك من تعزيز مركزه في التصنيف العام والصعود إلى المركز الرابع عشر.