«روساتوم» تبني 4 مفاعلات في الصين‭



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 بكين (رويترز) قالت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية أمس إنها وقعت اتفاقين مع شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية لبناء 4 وحدات للطاقة النووية في الصين بقيمة إجمالية 3.62 مليار دولار. وقالت روساتوم يوم الجمعة إنها ستشيد وحدتين في كل من محطتي شوداباو وتيانوان النوويتين. وستُزود الوحدات الأربع بأحدث مفاعلات روسية من الجيل الثالث ‭VVER-1200‬ وستطور روسيا وتورد المفاعلات وجميع المعدات اللازمة الأخرى. ولم تذكر روساتوم تقديرا للتكلفة. وقالت الشركة في إشعار لبورصة شنغهاي إن العقود ستصبح سارية بعد موافقة السلطات الصينية والروسية. وذكرت أن من المتوقع تزويد الوحدات الأربع بمولدات توربينية تعمل بالبخار صينية الصنع.