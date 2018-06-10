الآلاف يتظاهرون ضد إقامة مناطق اقتصادية خاصة في فيتنام

هانوي (د ب أ)

شهدت مدينة هو شي منه احتجاجات شعبية نادرة أمس ضد إقامة 3 مناطق اقتصادية خاصة مقترحة، وسط مخاوف من تمدد النفوذ الصيني في فيتنام.

واجتذبت المظاهرات في «المنطقة رقم 1»، وسط المدينة، آلاف الذين كانوا يتظاهرون ضد مشروع قانون حول إقامة منطقة اقتصادية خاصة، يخشى منتقدون من أنها ستسمح للصين بإنشاء موطئ قدم في فيتنام. وكان من المقرر أن يتم التصويت بشأن التشريع في 15 يونيو في الجمعية الوطنية، وتم تأجيل التصويت. وقالت نجوين هونج، وهي متظاهرة (35 عاما) إن نحو 5 آلاف متظاهر، وأضافت، في إشارة إلى بند في القانون، كان سيسمح، في ظروف معينة، للشركات الأجنبية باستئجار أراضي في المناطق الاقتصادية الخاصة لمدة 99 عاما «لا نريد أن تحصل الصين على عقود إيجار لمدة 99 عاما (في فيتنام)». وأضافت أن الشرطة تظهر ضبط النفس في الاحتجاجات ولا تقوم باعتقالات، على الرغم من أنه تم اعتقال بعض المتظاهرين في الصباح. وتحظر فيتنام، وهي دولة شيوعية مكونة من حزب واحد المظاهرات.