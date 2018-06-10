المدن الغربية تحاول الحد من تدفق الصينيين على شراء العقارات ولكن بلا جدوى

اجتاحت الحشود مركز بكين للمعارض في صباح اليوم الأخير من أجل معرض العقارات، الذي جذب آلاف الأشخاص المهتمين بالتملك في الخارج.

لقد خلق هذا النوع من الاهتمام المتزايد موجة من رؤوس الأموال التي تجتاح المدن في جميع أنحاء العالم، وتشوه أسعار المنازل، وتثير غضب السكان المحليين وتتحدى أي محاولة للحد من ذلك.

في فانكوفر، استولى مشترو المنازل الصينيون على العقارات بسرعة كبيرة في عام 2016، حيث تصاعدت الأسعار بمعدل 30% في الشهر مقارنة مع العام السابق. وعندما فرض المسؤولون في فانكوفر ضريبة مشتريات عقارية على الأجانب بنسبة 15%، تحول المشترون الصينيون إلى تورنتو، وسرعان ما رفعوا أسعار المساكن.

سعياً للحد من طفرة السوق في منطقة تورنتو، أدخل المسؤولون في مقاطعة أونتاريو ضريبة للمشترين الأجانب بنسبة 15 % في أبريل من العام الماضي.

وبدأ المشترون الصينيون في ذلك الوقت بالعودة إلى فانكوفر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في منتصف عام 2017، وإثارة جولة جديدة من الإجراءات في فبراير. وبحلول مايو، انخفضت أرقام المبيعات بنسبة 35 % عن العام السابق، ولكن الأسعار، لا تزال أعلى من معدلاتها الطبيعية بنسبة 11.5 %، وفقاً لمجلس إدارة العقارات في فانكوفر.