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الحكومات من فانكوفر إلى سيدني وتورنتو تفرض القيود لمواجهة فقاعة العقارات

المدن الغربية تحاول الحد من تدفق الصينيين على شراء العقارات ولكن بلا جدوى
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تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018

اجتاحت الحشود مركز بكين للمعارض في صباح اليوم الأخير من أجل معرض العقارات، الذي جذب آلاف الأشخاص المهتمين بالتملك في الخارج.

لقد خلق هذا النوع من الاهتمام المتزايد موجة من رؤوس الأموال التي تجتاح المدن في جميع أنحاء العالم، وتشوه أسعار المنازل، وتثير غضب السكان المحليين وتتحدى أي محاولة للحد من ذلك.

في فانكوفر، استولى مشترو المنازل الصينيون على العقارات بسرعة كبيرة في عام 2016، حيث تصاعدت الأسعار بمعدل 30% في الشهر مقارنة مع العام السابق. وعندما فرض المسؤولون في فانكوفر ضريبة مشتريات عقارية على الأجانب بنسبة 15%، تحول المشترون الصينيون إلى تورنتو، وسرعان ما رفعوا أسعار المساكن.

سعياً للحد من طفرة السوق في منطقة تورنتو، أدخل المسؤولون في مقاطعة أونتاريو ضريبة للمشترين الأجانب بنسبة 15 % في أبريل من العام الماضي.

وبدأ المشترون الصينيون في ذلك الوقت بالعودة إلى فانكوفر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في منتصف عام 2017، وإثارة جولة جديدة من الإجراءات في فبراير. وبحلول مايو، انخفضت أرقام المبيعات بنسبة 35 % عن العام السابق، ولكن الأسعار، لا تزال أعلى من معدلاتها الطبيعية بنسبة 11.5 %، وفقاً لمجلس إدارة العقارات في فانكوفر.

وقد دفع السعي الحثيث للمستثمرين الصينيين، من أجل الحفاظ على أموالهم خارج البلاد، إلى تدفق ما يقدر بنحو 100 مليار دولار لشراء العقارات خارج الصين في عام 2016، وفقاً لموقع جواي الإلكتروني، وهو موقع صيني للعقارات. وفورة الشراء تلك التي نمت من 5 مليارات دولار في عام 2010، ساعدت على تضخم أسعار المساكن والعقارات التجارية في المدن الواقعة على حافة المحيط الهادي وما وراءها. ... المزيد
     
 

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