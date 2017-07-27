انجلينا عن انفصالها عن براد: لقد كان الوقت الأصعب في حياتي



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017

لوس انجليس-(د ب أ) قالت الممثلة الأميركية انجلينا جولي إن انفصالها عن زوجها الممثل براد بيت كان «الوقت الأصعب في حياتي».

وكانت انجلينا قد انفصلت عن براد بيت في سبتمبر 2016، وتقدمت بطلب للطلاق منه.



وكشفت انجلينا/ 42 عاما/ في حوار مع مجلة فاينتي فير، في عددها المقرر صدوره في الرابع من أغسطس المقبل أن الأمور بدأت تسوء بينها وبين براد بيت في صيف.2016 ويذكر أن الزوجين لديهما ثلاث أبناء بالتبني وهم مادوكس/ 15 عاما/ وباكس 13/ عاما وزهارا/ 12 عاما/ وثلاثة أبناء بيولوجيين وهم شيلو/ 11 عاما/ والتؤام فيفيان ونوكس/ 9 أعوام./



... وقد قامت انجلينا بشراء منزل جديد لأولادها في كاليفورنيا بعدما تقديم بطلب الطلاق، وقالت «المنزل الجديد خطوة جديدة بالنسبة لنا، نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لعلاج الأسرة».... المزيد