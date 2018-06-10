«إعمار» تبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية في «بيتش فيستا»

دبي (الاتحاد)

تسلمت «إعمار للتطوير» ملكية الأرض التي سيتم إنشاء وحدات «بيتش فيستا» السكنية عليها ضمن وجهة «إعمار بيتشفرونت»، الجزيرة الخاصة في الخليج العربي، وبدأت الأعمال التمهيدية ضمن موقع المشروع استعداداً لتسليم الوحدات إلى المالكين خلال الربع الثالث من عام 2021.

وباعت «إعمار» جميع الوحدات المطروحة البالغ عددها 375 في المشروع محققة إيرادات بلغت نحو مليار دولار.

قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «حقق إطلاق ’بيتش فيستا‘، أول المجمعات السكنية ضمن ’إعمار بيتشفرونت‘، نجاحاً استثنائياً واستقطب اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية على حد سواء. ومع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية، فإننا نؤكد عمق التزامنا بالتسليم وفق الخطط الزمنية المحددة، ونتعاون مع أفضل المقاولين والاستشاريين لضمان إنشاء ’بيتش فيستا‘ وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء».

وتقدم جزيرة «إعمار بيتشفرونت» العديد من المزايا القيّمة ومنها الإطلالات المباشرة على بحر العرب ونخلة جميرا ومرسى دبي والأفق العمراني للمدينة. ويمكن للسكان الدخول إلى شاطئ خاص مع باقة واسعة من المرافق التي تواكب أرقى أساليب الحياة العصرية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والملاعب المحاذية للشاطئ والمنافذ التجارية المنتشرة على أرجاء ممشى الواجهة المائية والكثير غيرها. كما تتيح «إعمار بيتشفرونت» فرصة للسكان الاستمتاع بالأجواء الحيوية لشواطئ ميامي وهم في قلب دبي.