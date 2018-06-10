«الاقتصاد» تتعاون مع جامعة أبوظبي في البحث والابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت وزارة الاقتصاد سبل تعزيز أطر التعاون مع جامعة أبوظبي في عدد من المجالات العلمية والبحثية خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدبي، بحضور عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وميرزا الصايغ عضو مجلس إدارة الجامعة.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تمثل أسساً مقترحة للتعاون والشراكة بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع اختصاصات وأهداف كل منهما، وفي مقدمتها البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والقانون التجاري الدولي والسياحة وريادة الأعمال والابتكار.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي إن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء شراكة وطيدة وتكاملية مع القطاع الأكاديمي في الدولة في إطار جهودها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وذلك إيماناً بأهمية دور هذا القطاع في تنمية رأس المال البشري واحتضان الإبداع وتشجيع الابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحفيز ريادة الأعمال ومواكبة اتجاهات التنمية المستقبلية.

من جانبه، قال ميرزا الصايغ عضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أهمية أهمية هذا التعاون الذي توظف من خلاله جامعة أبوظبي خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في دعم رؤية الدولة 2021، وتعزيز البرامج التنفيذية لوزارة الاقتصاد.