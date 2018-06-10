«أبوظبي للجودة» ينظم ورشة عمل لرفع مستوى سلامة المنشآت

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مؤخرا، ورشة عمل لمناقشة مخرجات برنامج اختبارات الجدارة لمفتشي معدات رفع الأشخاص، بمشاركة 53 مفتشاً من أبوظبي وممثلين عن كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وإدارة الاعتماد الوطني، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والاتحاد الدولي لمعدات رفع الأشخاص، وجمعية مهندسي معدات الرفع، حيث تمت مناقشة نقاط الضعف والقوة لدى مفتشي هذه المعدات وسبل تطوير آلية التحقق من كفاءتهم بما ينعكس على رفع مستوى الأمن والسلامة في المنشآت.

وأكد المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية للجودة وقطاع خدمات المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية التعاون المشترك بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين، وخصوصاً هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ونظام الاعتماد الوطني ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ومختلف جهات الاعتماد من أجل تطوير هذا البرنامج ليصبح مدخلاً أساسياً في عمليات التقييم الفني التي تجريها الهيئة للتحقق من كفاءة المفتشين وجهات التفتيش.

وشاركت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني ENAS، بورقة عمل خلال الورشة، أوضحت خلالها دور الاعتماد في دعم والمساهمة في رفع كفاءة جهات تقييم المطابقة، بالتعاون مع الجهات والسلطات المختلفة في الدولة، من أجل الارتقاء بالجودة، بما ينسجم مع المتطلبات الفنية والمواصفات الدولية والخطط الاستراتيجية والأجندة الوطنية للإمارات 2021.