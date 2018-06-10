اعتماد أنظمة إدارة السلامة لـ 329 منشأة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم اعتماد أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها من قبل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حتى نهاية الربع الأول للعام الجاري 329 منشأة وذلك بعد اعتماد أنظمة 8 منشآت خلال نفس المدة بما يعكس استقرار عدد الأنظمة المعتمدة مقارنة مع الربع الأول لعام 2017 التي بلغ عددها 9 أنظمة.

جاء ذلك في تقرير الربع الأول الصادر عن إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة والذي أشار إلى أن هناك 12 منشأة صناعية تم تجديد شهادات الاعتماد الخاصة بها لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من العام الجاري حسب الإجراءات المعتمدة.

وبحسب التقرير فقد تم تقييم المخاطر لعدد 196 منشأة صناعية خلال الربع الأول لعام 2018 فيما تم ترشيح 87% منها بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة إن إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب لديها صلاحيات متابعة تنفيذ متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بتخويل من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إذ تواصل ترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية فضلا عن مراجعة الأنظمة المقدمة إليها واعتمادها.

وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة تلقى خلال الربع الأول من العام الجاري 45 بلاغا بشأن حوادث صناعية عن طريق استخدام المنشآت الصناعية المعنية للنموذج G على التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية «الأداء» التابع لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» وذلك فيما يتعلق بكافة الحوادث التي يمكن الإبلاغ عنها.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 116 مراجعة فنية وبيئية لطلبات التراخيص للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حيث أوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تعمل على مساعدة المستثمرين للحصول على التصاريح البيئية والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسة للحصول على رخصة صناعية.

وأفاد التقرير أن مؤشر مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية خلال الإطار الزمني المحدد لها حقق نسبة 100% وتقيس مؤشرات الحوادث نسبة البلاغات عن الحوادث في المنشآت الصناعية التي تم مراجعتها خلال الإطار الزمني المحدد والتي بلغت 92 كما يقيس مؤشر البيئة نسبة التقييم الفني والبيئي للمشاريع الصناعية.