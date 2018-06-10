«الاتحادية»: لم نخول أي جهة لطلب بيانات خاصة بالمسجلين للضريبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لم تقم بتخويل أي جهة لطلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية تتعلق بالضرائب، أو بأية أمور أخرى تتعلق بالمسجلين ضريبياً.

وأشارت إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات بالتواصل مع دافعي الضرائب وطلب معلومات التسجيل الخاصة بهم.

ودعت كافة المسجلين لدى الهيئة لاتخاذ الحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة، مشددة على أنه في حال قيام أي جهة بطلب الحصول على بيانات أو معلومات مالية أو محاسبية، فإنه على المسجلين لدى الهيئة قبل الإفصاح عن أية بيانات التأكد من وجود تخويل رسمي من الهيئة الاتحادية للضرائب لهذه الجهة بجمع معلومات من دافعي الضرائب. وجددت الهيئة تأكيدها على أن كافة خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، مجاناً دون رسوم.