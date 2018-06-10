خدمات الحكومة الذكية توفر 8 مليارات درهم خلال 3 سنوات

أبوظبي (وام)
بلغت قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات درهم، حسب دراسة صادرة أمس عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
واستعرضت الدراسة البحثية تأثير الاستثمار في التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية على أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ضمن ثلاثة محاور هي المحور الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي، وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة.
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وعلى المستوى البيئي تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 377 ألف طن.
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