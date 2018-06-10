خدمات الحكومة الذكية توفر 8 مليارات درهم خلال 3 سنوات

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات درهم، حسب دراسة صادرة أمس عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

واستعرضت الدراسة البحثية تأثير الاستثمار في التحول الإلكتروني/‏الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية على أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ضمن ثلاثة محاور هي المحور الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي، وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة.

وتظهر الدراسة أن عدد المعاملات الإلكترونية/‏الذكية لهذه الأعوام تجاوز 30 مليوناً. وأثر الاستثمار الذي تم في التحول الإلكتروني والذكي بشكل واضح على الجوانب الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة في الفترة من 2015 إلى 2017، حيث تم توفير نحو 7 مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية/‏الذكية، فيما تم توفير مليار درهم على الحكومة الاتحادية وتوفير أكثر من 5800 موظف.

وعلى المستوى البيئي تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 377 ألف طن.