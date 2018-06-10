500 من أبناء الإمارات في خدمة زوار جامع الشيخ زايد

أحمد السعداوي (أبوظبي)

أكثر عن 500 موظف ومتطوع من أبناء الإمارات، شكلوا خلية نحل في ساحات وأروقة جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، عبر تشكيل فرق عمل متنوعة منذ بداية شهر رمضان المبارك ليتفانوا في تقديم أرقى الخدمات، بحضور عشرات الآلاف من الأفراد والأسر يومياً إلى رحاب الجامع، ليعيشوا أجواءً إيمانية فريدة، تبدأ قبيل مغرب كل يوم، مع بدء توافد جموع من الصائمين، لتناول الإفطار ثم التوجه إلى لتأدية الصلوات، في تنظيم وتنسيق بديع بفضل الجهد الدؤوب لهذه النخبة من موظفي الجامع والمتطوعين الذين تنافسوا في عمل الخير وتقديم المساعدة لكل من جاء وزار مركز جامع الشيخ زايد الكبير طوال أيام وليالي الشهر الكريم، ضاربين أروع الأمثلة في العطاء بخدمة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات والديانات والثقافات، وإظهار الوجه الجميل للإسلام دين التسامح من أرض السلام أبوظبي، عبر استضافة أكثر من 27 ألف صائم يومياً داخل 12 خيمة إفطار مكيفة وفي ساحات الجامع.

تبدأ رحلة العمل من الساعة الـ4 عصر كل يوم، حيث يبدأ موظفو مركز جامع الشيخ زايد بتشكيل فرق عديدة للمتطوعين، باستقبال الجمهور عند مواقف السيارات وتوجيههم إلى الأماكن الصحيحة، ثم نقل كبار السن والنساء وأصحاب الهمم على سيارات الجولف الكهربائية إلى حيث توجد خيام الإفطار، التي تضمنت وجبات غذائية على أرقى مستوى، قام بتوزيعها فرق العمل بابتسامات تعلو الوجوه، وبهجة تنعش القلوب، وقال جمال الدهماني، أحد موظفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ومشرف رئيس للفرق التطوعية لـ»الاتحاد»: «إن هذه التجربة الجميلة التي رسخت فيهم معاني العطاء والتكافل وحب مساعدة الآخرين، كأحد المبادئ الرئيسة التي تربى ونشأ عليها أبناء الإمارات».

وأشار إلى أن هناك أكثر من 500 موظف ومتطوع في جامع الشيخ زايد يعملون ضمن المشاريع والبرامج العديدة التي تنظمها إدارة الجامع، مثل «ضيوفنا الصائمون»، و«مصابيح رمضانية»، حيث يبدؤون عملهم يومياً من بعد صلاة العصر، ويعمل البعض حتى الرابعة فجراً في العشر الأواخر لتنظيم الأعداد الكبيرة من المترددين على الجامع لتأدية الفروض والنوافل كافة، ومنها صلوات التراويح والتهجد.

بالإضافة إلى الموظفين الآخرين وفرق في المركز صباحاً وعلى مدار الأسبوع الذين يعملون في استقبال زوار الجامع، كما والمتابعات اللوجستية والتحضيرات لمشروع رمضان مساءً.