رمضانيات فنانات تونسيات يتألقن في رمضان



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تتألق في موسم دراما رمضان بعض الفنانات التونسيات اللواتي لفتن الأنظار وجذبن المشاهدين لهم عبر الشاشة الفضية، ومنهن عائشة بن أحمد، التي شاركت في مسلسلين دفعة واحدة، هما «السهام المارقة» مع شريف سلامة، و«نسر الصعيد» مع محمد رمضان، ونالت ردود فعل إيجابية عبر وسائل التواصل على أدائها المميز في العملين، إلى جانب قدرتها على إجادة اللهجة الصعيدية في «نسر الصعيد»، إلى جانب الفنانة رشا بن معاوية التي تشارك للمرة الأولى في الدراما المصرية من خلال مسلسل «فوق السحاب» مع هاني سلامة، ورغم مشاركتها بدور بمساحة صغيرة، إلا أنه في الوقت نفسه دور مهم تتمحور حوله أحداث مهمة خاصة بالعمل، كما برزت الفنانة فاطمة ناصر بمشاركتها في بطولة مسلسل «قانون عمر» مع حمادة هلال، واستطاعت فاطمة التأكيد على موهبتها وتميزها.