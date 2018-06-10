«حسين ع الهوا».. برنامج مقالب النجوم

سعيد ياسين (القاهرة)

«حسين ع الهوا» برنامج رمضاني شهير اعتمد على عمل مقالب قدمها الفنان حسين الأمام في نجوم ومشاهير، وشاركه في تقديمه بالتمثيل إسماعيل فرغلي، وبدرية طلبة، وكتبه شامخ الشندويلي، وأخرجه رائد لبيب عام 2001، وكان يعرض عقب انطلاق مدفع الإفطار. ووصف بأنه أنجح برامج المقالب التي أنتجها التلفزيون المصري، بل إن نجاحه وقتها فاق برنامج «الكاميرا الخفية» للفنان إبراهيم نصر، الذي كان يقدم برنامجه في التوقيت نفسه، حيث لم يكن الجمهور يفيق من موقف حتى يلحقه موقف آخر أكثر غرابة وطرافة، وصولاً إلى نهاية الحلقة التي تكشف المقلب.

وأدت شعبية البرنامج إلى استثمار النجاح في برامج تالية قدمها حسين أيضاً، منها: «حسين في الأستوديو»، و«حسين على الناصية»، و«عفاريت حسين اﻹمام». واللافت أن حسين لم يتوقع أن ينجح برنامجه الذي ينتمي إلى برامج «الكاميرا الخفية»، وأفادت إحصاءات حينها أن ملايين المشاهدين المصريين والعرب ينتظرون عرضه يومياً، فيما تدور الأحاديث والتعليقات حول كل الحلقات التي سبق عرضها، وكان البرنامج يدور حول حسين وضيوفه من الفنانين الذين يدير معهم حواراً مسجلاً، فيما يعتقد الضيف أن البرنامج يُبث مباشرة على الهواء، كما يوحي عنوانه، ويتم خلال كل حلقة تدبير موقف كوميدي، سواء داخل الأستوديو، أو عبر اتصالات هاتفية، أو لقاءات مسجلة مع الجمهور، ثم يتم عرض الحوار التلقائي بين حسين وضيوف البرنامج.

ومن الحلقات التي حققت نجاحاً كبيراً، تلك التي استضافت نشوى مصطفى، وحسن الأسمر، وحسين الشربيني، وسهير المرشدي، ومحمد الصاوي، وكانت حلقة الفنان سمير الإسكندراني الأكثر توتراً، إذ ظهر في الحلقة شاب يأكل الزجاج ويحطم جدار البنايات، وادعى أثناء الحوار أن طلقات الرصاص لا تؤثر في جسمه، وعندما أمسك الإسكندراني بالمسدس وأطلق رصاصة، تظاهر آكل الزجاج بأنه أُصيب حقاً، ما جعله ينهار ويصرخ وهو يؤكد أنه لم يقتله، واعترف حسين وقت عرض البرنامج بأنه لم يتوقع هذا النجاح الجماهيري منذ الحلقات الأولى. وأكد أن بعض الفنانين غضبوا منه بعد التصوير، لكن بعضهم تقبل الموقف بالضحك.

وقال المخرج رائد لبيب، الذي يعد من أشهر صناع الكاميرا الخفية، إنه أجبر على العمل في برامج المقالب، لأنه كان ابتعد لفترة عن إخراج الدراما التلفزيونية لظروف سوق الإنتاج، مشيراً إلى أن برامج «الكاميرا الخفية»، أفادت عدداً كبيراً من الفنانين، ومن بينها «حسين ع الهوا»، الذي ضاعف من نجومية حسين الإمام.

وقال مؤلف العمل شامخ الشندويلي إن كون رائد لبيب مخرج دراما أضاف كثيراً على المواقف، لافتاً إلى أن البرنامج حصل على لقب «أفضل البرامج»، في استفتاءات نظمتها صحف وفضائيات، بفضل تميزه وقدرته على إسعاد الملايين.