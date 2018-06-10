الإفطار خارج المنزل.. هروب من الروتين إلى الموائد الفاخرة

أحمد النجار (دبي)

بين روحانية الإفطار الرمضاني في المنزل على مائدة الأسرة، وعروض الإفطار وسط أجواء مطاعم عامرة ببوفيهات مفتوحة تقدم مغريات كثيرة، وتوفر إطلالات جاذبة سواءً مع مزايا الترفيه للصغار، يرى كثيرون بأن رمضان هو شهر لا تكتمل بهجته وروحانيته إلا مع العائلة، خاصة عند وجبة الإفطار لما يرافقها من طقوس ومظاهر وعبادات ودفء أسري حميم، يعزز مناخ الألفة، فاتحاً ألف باب للتواد والخير والبركة، في المقابل، ولا يتردد البعض في قبول دعوات المناسبات الاجتماعية، حيث يسعى البعض إليها بشدة، بدافع كسر روتين الإفطار في المنزل، بالأخص خلال أواخر الشهر الكريم، فيما يرفض البعض بشكل قاطع أي دعوة إفطار خارجية، من منطلق قناعتهم بأن الـ 30 يوماً، هي حق عائلي بامتياز، لهذا يستثمرون لياليه اعتكافاً مع أفراد أسرهم لعدة أسباب جوهرية وروحية.

إجازة من الطبخ

وفي جولة ميدانية لاستطلاع انطباعات المقيمين والمواطنين، بين خصوصية مائدة المنزل وإفطارات الفنادق والمطاعم من حيث جوهر الروحانيات وقيم التناغم الأسري والترابط الاجتماعي، كانت البداية مع السيدات، حيث توجهنا بسؤالهن، ماذا يمكن أن تفقده الأسرة عند غياب أحد أفرادها خارج مائدة المنزل، أكدت ميساء الراسي موظفة لبنانية، بأنها لا تفضل الطبخ في رمضان، بسبب عناء الصيام، وعدم قدرتها على الموازنة بين التزامات العائلة وضغوط العمل، وقالت بأنها تعتبر رمضان شهر استراحة وإجازة مستحقة من المطبخ، فمن حقها أن تمارس سياحة الإفطار والسحور، وتجربة موائد وأجواء فنادق ومطاعم مختارة كمكافأة لها من زوجها، بينما رأت شيماء نبيل قيسية، موظفة أردنية أم لثلاث بنات، بأن الإفطار على موائد الفنادق والمطاعم، يسرق روحانية الشهر وحميمته الأسرية، خاصة مع غياب أحد الزوجين، لهذا اتفقت شيماء مع زوجها بعدم قبول أي دعوات إفطار خارج المنزل.

ميزانية للإفطار