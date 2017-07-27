المصرف المركزي يصدر تعميماً بتجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب

أبوظبي (وام)

أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس تعميما إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على قوائم الإرهاب لديها.

وقال المصرف في بيانه: «في إطار جهود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموحدة في مكافحة الإرهاب وجهودهم المستمرة في تحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة «رقم 2017 / 28» بإدراج أسماء تسعة أفراد وتسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه».